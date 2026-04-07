PLN Indonesia Power Raih 7 Penghargaan PROPER Emas dan 22 PROPER Hijau dari KLH

PLN Indonesia Power (PLN IP) meraih tujuh penghargaan PROPER Emas atau setara dengan 18% dari total 39 PROPER Emas, yang dianugerahkan Kementerian Lingkungan Hidup kepada perusahaan untuk kinerja sepanjang 2025.

Selain itu, PLN IP juga memperoleh 22 PROPER Hijau, menjadikannya sebagai peraih penghargaan terbanyak di lingkungan PLN Group.

Penghargaan PROPER Emas merupakan predikat tertinggi dalam program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pengakuan ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai telah melampaui ketaatan, melalui inovasi berkelanjutan dalam efisiensi energi, pengurangan emisi, serta pemberdayaan masyarakat secara konsisten.

Selain capaian tersebut, penghargaan Green Leadership PROPER juga berhasil diraih oleh Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo.

Adapun unit PLN IP yang berhasil meraih PROPER Emas yakni PLTG Borang, PLTGU Priok, PLTP Kamojang Darajat, PLTP Gunung Salak, PLTA Mrica PB Soedirman, PLTA Mrica Wonogiri dan PLTGU Grati.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta menegaskan penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan perusahaan serta kolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan.

“Penghargaan PROPER Emas ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. PLN IP berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi standar, tetapi melampaui ekspektasi dalam mendukung transisi energi nasional,” ujar Bernadus.