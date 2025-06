PLN Indonesia Power Raih Penghargaan di Ajang TOP CSR Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) meraih sejumlah penghargaan dalam kategori TOP CSR 2025, Top Leader Commitment, dan Golden Trophy di ajang TOP CSR Awards 2025.

Pada kategori TOP CSR 2025, PLN Indonesia Power meraih peringkat tertinggi yaitu 5 Star, yang diraih oleh empat unitnya, di antaranya UBP Saguling, UBP Grati, UBP Priok dan UBP Kamojang.

Penghargaan ini mencerminkan konsistensi serta kualitas implementasi program CSR PLN yang berdampak dan berkelanjutan.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menuturkan keberhasilan ini merupakan hasil dari semangat kolaboratif seluruh insan perusahaan yang konsisten menjalankan amanah sosial dan lingkungan.

"Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh insan PLN Indonesia Power yang selalu bekerja dengan semangat menyala untuk negeri. Ini bukan sekadar pencapaian institusi, tetapi bentuk nyata bagaimana kami menjadikan keberlanjutan sebagai prinsip dalam setiap langkah. Kami percaya keberhasilan bisnis dan kontribusi sosial harus berjalan beriringan untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang adil, sejahtera, dan lestari," ujar Edwin.

Adapun detail daftar pemenang TOP CSR Awards 2025 pada Kategori TOP CSR 2025 5 Star terdapat UBP Saguling, UBP Grati, UBP Priok dan UBP Kamojang.

Untuk unit yang meraih 4 Star UBP Banten 1 Suralaya, UBP Banten 2 Labuan, UBP Jabar 2 Pelabuhan Ratu, UP Gunung Salak, UBP Cilegon, UP Keramasan, UP Indralaya, UP Merah Mata, UBP Jateng 2 Adipala serta UBP Barru.

Pada Kategori Golden Trophy dianugerahkan kepada UBP Saguling atas capaianntlya yaitu mendapatkan 5 Star selama 3 Tahun berturut-turut.