PLN Indonesia Power Raih Penghargaan Energi Subroto 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) meraih Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 kategori Kinerja Keselamatan Ketenagalistrikan Terbaik (Best Electricity Safety Performance).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi perusahaan dalam menerapkan keselamatan ketenagalistrikan sebagai fondasi operasional pembangkitan yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Penghargaan Energi Subroto 2026 di The Westin Jakarta, pada Jumat (23/10).

Capaian UBP Kamojang ini menegaskan bahwa keandalan pembangkit tidak hanya ditentukan oleh kinerja operasional, tetapi juga ditopang oleh penerapan budaya keselamatan yang kuat, kedisiplinan dalam menjalankan prosedur, serta komitmen seluruh insan perusahaan dalam memastikan setiap proses kerja berlangsung secara aman.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyampaikan penghargaan yang diraih UBP Kamojang merupakan pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menjaga standar keselamatan, meningkatkan keandalan pembangkit, serta memperkuat tata kelola operasional yang berorientasi pada keberlanjutan.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi seluruh insan PLN Indonesia Power untuk terus menjaga dan meningkatkan standar keselamatan dalam setiap kegiatan operasional. Kami meyakini bahwa keselamatan, keunggulan operasional, inovasi, dan keberlanjutan merupakan fondasi strategis dalam menjaga keandalan pembangkit serta mendukung ketahanan dan percepatan transisi energi nasional,” ujar Bernadus.

Bagi PLN Indonesia Power, keselamatan ketenagalistrikan merupakan bagian integral dari pengelolaan risiko dan keandalan aset pembangkitan.

Melalui penguatan budaya keselamatan, penerapan prosedur kerja, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan, perusahaan terus berupaya meminimalkan potensi risiko operasional, melindungi personel dan aset, serta menjaga keberlangsungan produksi energi listrik.