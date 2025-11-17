PLN Indonesia Power Raih Predikat Bintang 5 di Ajang GRC & Leadership Award 2025

jpnn.com, CILACAP - PLN Indonesia Power (PLN IP) menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih Predikat 5 STAR DIAMOND pada ajang GRC & Leadership Award 2025.

Dengan skor 57,00, PLN IP juga memborong sejumlah penghargaan bergengsi di kategori Energy Industries, menegaskan komitmen perusahaan terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan kepemimpinan yang berintegritas.

Adapun penghargaan yang diraih PLN IP meliputi:

The Greatest Champions of GRC Excellence & Leadership Performance 2025

The Best Corporate in Good Corporate Governance 2025

?The Best Chief Executive Officer 2025 — Bernadus Sudarmanta

The Best Chief Financial & Risk Management Officer 2025 — Endang Astharanti

The Best Corporate Secretary 2025 — Agung Siswanto

Ajang ini mengusung tema “From Governance to Greatness: Leadership that Drives Risk-Intelligent Organization” dan menjadi forum penting bagi perusahaan nasional untuk berbagi praktik terbaik dalam membangun organisasi yang tangguh, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

Melalui penerapan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC), PLN Indonesia Power memastikan ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi serta kehidupan sehari-hari.

Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bisnis juga semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan listrik.

Langkah ini juga mempercepat transformasi menuju Net Zero Emission 2060, sehingga masyarakat bisa menikmati energi bersih dan ramah lingkungan di masa depan.

Direktur Utama PLN IP, Bernadus Sudarmanta menegaskan penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam membangun tata kelola yang kuat dan berorientasi pada masa depan.