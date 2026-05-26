PLN Indonesia Power Raih Sejumlah Penghargaan di Ajang IRCA 2026

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power meraih sejumlah penghargaan di ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026, atas komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola, kepatuhan regulasi, serta manajemen risiko yang berkelanjutan.

Pada ajang tersebut, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN IP Endang Astharanti berhasil meraih penghargaan The Most Inspiring Leader sekaligus mendapatkan raihan Best of The Best The Emerging Leader in Regulatory Compliance pada kategori Prosper B.

Sementara PLN Indonesia Power memperoleh penghargaan kategori Sapphire Prosper B sebagai peringkat tertinggi untuk korporasi dalam penerapan kepatuhan regulasi dan tata kelola perusahaan.

Selain itu, anak usaha PLN IP, PLN Indonesia Power Services turut meraih penghargaan Diamond Prosper A atas komitmen dan konsistensinya dalam implementasi kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang unggul.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menuturkan penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan standar kepatuhan dan tata kelola di seluruh lini organisasi.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh insan PLN Indonesia Power dalam menjaga integritas, kepatuhan, serta pengelolaan risiko perusahaan secara konsisten. Kami percaya bahwa tata kelola yang baik menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan,” ujar Bernadus.

Melalui capaian ini, PLN Indonesia Power semakin memperkuat posisinya sebagai perusahaan pembangkitan listrik terdepan yang tidak hanya unggul dalam operasional dan inovasi energi, namun juga dalam penerapan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.(chi/jpnn)