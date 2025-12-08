PLN Indonesia Power Salurkan Bantuan Untuk 600 KK Terdampak Banjir di Sumbar

jpnn.com, SUMATERA BARAT - PLN Indonesia Power (PLN IP) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat di dua titik utama, yakni PLTA Singkarak Desa Asam Pulau Kecamatan 2X11 Kayutanam dan Posko Bencana di Desa Kapalo Koto Kecamatan Pauh, Padang.

Penyaluran bantuan ini dipimpin oleh Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN IP Purnomo, yang turun langsung ke lapangan memastikan kebutuhan warga terpenuhi sekaligus memberikan dukungan semangat bagi para korban.

Melalui kolaborasi bersama LAZ An Nur dan Persatuan Pegawai, PLN IP menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat sebanyak 600 KK untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.

Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar seperti sembako, perlengkapan sanitasi, obat-obatan, serta perlengkapan penunjang lainnya guna membantu masa pemulihan masyarakat Sumbar.

Selain menyalurkan bantuan, Purnomo juga meninjau sejumlah titik yang terdampak banjir, termasuk area menuju PLTA Singkarak yang terputus aksesnya akibat derasnya banjir.

Pada kesempatan tersebut, dia turut menyapa dan memberikan dorongan semangat kepada insan PLTA Singkarak yang sejak awal bersiaga menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

“Keberadaan kami di sini adalah wujud tanggung jawab sosial sekaligus komitmen PLN Indonesia Power untuk mendampingi masyarakat melewati masa pemulihan. Semoga kita semua diberikan ketabahan dalam masa pemulihan ini. Atas nama PLN Indonesia Power, kami turut berduka cita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua,” ujar Purnomo.

Selain memberikan dukungan logistik pada masyarakat terdampak, PLN IP melalui PLTA Singkarak berkapasitas 175 MW berkomitmen terus beroperasi penuh guna menjaga keandalan pasokan listrik di Sumatra Barat.(chi/jpnn)