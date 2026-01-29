PLN Indonesia Power Tetapkan Strategi 2026

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) memantapkan arah pencapaian kinerja 2026 melalui strategi transformasi berkelanjutan yang berfokus pada operational excellence, efisiensi biaya, dan pengembangan bisnis hijau.

Penetapan arah strategis tersebut ditandai dengan pengesahan target kinerja perusahaan Tahun 2026 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP) Tahun 2026 Subholding/Anak Perusahaan PT PLN.

Melalui agenda strategis ini, PLN Indonesia Power memastikan seluruh sasaran operasional, finansial, dan transformasi hijau ditetapkan secara terukur, selaras dengan kebijakan pemegang saham, serta menjadi landasan kuat bagi perusahaan dalam mengeksekusi agenda transformasi dan penciptaan nilai berkelanjutan.

Dalam arahannya, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo mengapresiasi kinerja dan dedikasi perseroan yang dinilai konsisten menjaga keandalan pasokan listrik nasional sekaligus berperan aktif sebagai garda terdepan transformasi hijau di lingkungan PLN Group.

Dia menegaskan bahwa dinamika dan tantangan industri energi ke depan harus dihadapi melalui sinergi, kolaborasi, serta eksekusi strategi yang solid di seluruh subholding.

“2025 telah kami lalui dengan capaian yang positif. 2026 diharapkan dapat menjadi momentum peningkatan kinerja yang lebih baik. Di tengah berbagai tantangan dan perubahan yang semakin dinamis, saya meyakini seluruh insan PLN memiliki komitmen dan kesiapan untuk mengawal serta mewujudkan RKAP sebagai marwah perusahaan yang harus diperjuangkan bersama demi keberlanjutan bisnis dan ketahanan sistem kelistrikan nasional,” tutur Darmawan Prasodjo.

Dalam menghadapi tantangan bisnis 2026, PLN Indonesia Power melanjutkan transformasi korporasi dengan fokus pada operational excellence berbasis digital, cost leadership, percepatan transisi energi, pengembangan pembangkit, serta penguatan portofolio bisnis beyond kWh.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menegaskan 2026 menjadi fase krusial untuk mempercepat transisi energi melalui eksekusi strategi yang terukur dan berdampak nyata.