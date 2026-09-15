PLN IP Kembangkan Aset Karbon dari Pengurangan Emisi PLTP Gunung Salak

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) terus mengoptimalkan potensi energi bersih melalui pengembangan aset karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya PLN IP menghadirkan nilai tambah dari pengurangan emisi sekaligus mendukung keberlanjutan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Second Amendment to Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) untuk proyek Capacity Upgrade of Gunung Salak Geothermal Power Plant Project Indonesia dalam rangkaian INDOEBTKE CONEX 2026 yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada Rabu (2/9).

Sejalan dengan arah percepatan transisi energi, PLN Indonesia Power terus mengembangkan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan potensi energi bersih, termasuk melalui pengembangan aset karbon dari pembangkit berbasis energi terbarukan.

Kerja sama ini melanjutkan kolaborasi antara PLN IP dan South Pole AG dalam pengembangan aset karbon yang berasal dari peningkatan kapasitas PLTP Gunung Salak.

Potensi pengurangan emisi dari peningkatan kapasitas tersebut selanjutnya dapat dimonetisasi menjadi aset karbon bernilai ekonomi dan diperdagangkan.

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Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan pengembangan aset karbon menjadi salah satu peluang untuk menghadirkan nilai tambah dari operasional pembangkit berbasis energi bersih.

“Pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya berbicara mengenai penyediaan energi yang lebih bersih, tetapi juga bagaimana setiap potensi pengurangan emisi dapat dikelola menjadi nilai tambah yang berkelanjutan,” ujar Bernadus.