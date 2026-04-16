PLN IP Lakukan Panen Raya dan Pengiriman Perdana Biomassa Sorgum Dust

jpnn.com, SUKABUMI - PLN Indonesia Power (PLN IP) melakukan Ceremonial Panen Raya Tanaman Sorgum dan Pengiriman Perdana Biomassa Sorgum Dust sebagai Co-firing PLTU Pelabuhan Ratu yang mengusung tema "Dari Ladang Menjadi Cahaya".

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu ini berlangsung pada Kamis, 18 Juni 2026 di Perkebunan Sorgum Cilegok, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menegaskan program ini merupakan wujud nyata sinergi antara sektor energi dan pertanian dalam mendukung ketahanan energi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Program biomassa sorgum ini menjadi bukti bahwa transisi energi tidak harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Justru sebaliknya, kami ingin memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasi turut merasakan manfaat ekonomi dari setiap langkah transformasi energi yang kami jalankan," ujar Bernadus.

Kegiatan ini menandai keberhasilan inisiatif yang telah berjalan sejak tahun 2025, mulai dari tahap penanaman hingga tercapainya masa panen raya.

Langkah strategis ini merupakan gerakan transformatif yang memadukan sektor pertanian dan energi guna memperkuat rantai pasok biomassa berbasis masyarakat.

Pemanfaatan tanaman sorgum memberikan nilai tambah yang luas: bulirnya mendukung ketahanan pangan, sedangkan batang dan daunnya diolah menjadi sorgum dust untuk bahan bakar pendamping (co-firing) batu bara di PLTU Pelabuhan Ratu.

Melalui sinergi antara BUMN, pemerintah daerah, dan para petani, program ini turut menjawab tantangan kepastian pasar dengan hadirnya PLN sebagai off-taker yang jelas bagi hasil panen masyarakat.