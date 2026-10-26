PLN Minta Pengertian Warga Riau, Ada Pemadaman Listrik Bergilir Hingga 3 November
jpnn.com, PEKANBARU - Masyarakat di sejumlah wilayah Provinsi Riau diminta bersabar menghadapi pengaturan pasokan listrik secara bergilir mulai 26 Oktober hingga 3 November 2026.
Kebijakan ini dilakukan PLN menyusul pemeliharaan fasilitas gas di Jambi Merang yang berdampak terhadap pasokan energi untuk sejumlah pembangkit listrik di Sumatera Bagian Tengah.
Pengaturan pasokan listrik tersebut diperkirakan berlangsung selama empat jam pada setiap giliran, yakni pukul 18.00 hingga 22.00 WIB, saat penggunaan listrik mencapai beban puncak.
Manager Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau I Komang Gede Sastrawan menjelaskan pemeliharaan fasilitas gas menyebabkan pasokan gas untuk sejumlah pembangkit mengalami keterbatasan.
Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pembangkit dalam memenuhi kebutuhan listrik, terutama pada jam-jam dengan konsumsi energi tinggi.
“Untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan, PLN melakukan pengaturan pasokan listrik secara bergilir,” kata I Komang, Senin (26/10).
Dia menjelaskan PLN terus berupaya menjaga keandalan pasokan listrik dengan mengoptimalkan seluruh pembangkit yang tersedia, termasuk pembangkit berbahan bakar alternatif.
Selain itu, koordinasi dengan pengelola fasilitas gas di Jambi Merang dan pihak terkait terus dilakukan agar dampak keterbatasan pasokan energi terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Masyarakat di sejumlah wilayah Provinsi Riau diminta bersabar menghadapi pengaturan pasokan listrik secara bergilir mulai 26 Oktober hingga 3 November 2026.
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