PLN Mobile Gelar Video Creators Competition 2026, Berhadiah Ratusan Juta

jpnn.com, JAKARTA - PLN Mobile menggelar kompetisi bertema Energikan Harimu untuk membuka ruang bagi kreator video dan kreator AI untuk berkarya, dengan total hadiah ratusan juta Rupiah.

Kompetisi yang dibuka mulai 21 Oktober 2026 ini mengajak masyarakat untuk melihat energi dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Setiap hari, ada banyak hal yang bisa berjalan berkat energi listrik. Mulai dari anak yang belajar di malam hari, pemilik usaha yang terus melayani pelanggan, sampai perjalanan menggunakan mobil listrik yang kini semakin mudah direncanakan. Cerita-cerita sederhana inilah yang ingin diangkat melalui PLN Video Creators Competition 2026 bertajuk Energikan Harimu," ujar juri umum Anggy Umbara.

Bukan sekadar bercerita tentang listrik, peserta juga diajak menunjukkan bagaimana energi dan layanan digital dapat membantu berbagai aktivitas terus berjalan.

Melalui kompetisi ini, PLN Mobile membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menuangkan ide dan kreativitas dalam format video berdurasi 60-120 detik.

Peserta bisa memilih salah satu dari dua kategori yang tersedia, yaitu Video dan AI.

Pada kategori Video, peserta dapat membuat karya melalui rekaman nyata menggunakan ponsel maupun kamera.

Sementara itu, kategori AI ditujukan bagi peserta yang ingin mengeksplorasi kreativitas melalui teknologi kecerdasan buatan generatif.