PLN Pastikan Pemadaman Bergilir di Situbondo dan Bondowoso Telah Berakhir

jpnn.com, SITUBONDO - PLN UP3 Situbondo resmi menghentikan kebijakan pengurangan beban listrik per Minggu (21/6) malam, menyusul keberhasilan proses sinkronisasi pembangkit besar ke dalam sistem jaringan kelistrikan utama.

Manajer PT PLN UP3 Situbondo Teguh Budi Oktavianto menyampaikan sistem kelistrikan di Situbondo dan Bondowoso mengalami gangguan teknis sejak beberapa hari terakhir pada salah satu pembangkit listrik besar, sehingga pihak PLN melakukan pengurangan beban untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas jaringan secara keseluruhan.

"Alhamdulillah, sejak Minggu (21/6) malam hingga hari ini sudah tidak ada pengurangan beban, karena informasi dari holding, dan pembangkit listrik besar sudah sinkron ke sistem," katanya kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Senin.

Namun demikian, kata Teguh, petugas lapangan dari PLN UP3 Situbondo tetap bersiaga penuh dan terus memantau instruksi dari pusat pengatur beban.

Ia menjelaskan langkah pengurangan beban atau pemadaman bergilir itu dilakukan secara selektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan harian sistem, sehingga tidak berdampak secara menyeluruh atau tidak terjadi setiap hari semua wilayah.

"Kami menyampaikan terima kasih atas pengertian dan dukungan serta kerja sama seluruh pelanggan serta pemangku kepentingan selama proses pemulihan kelistrikan berlangsung," ucap Teguh.

Ia menambahkan apabila terjadi gangguan di lokasi tertentu, pelanggan dapat segera melaporkannya melalui aplikasi PLN Mobile dan petugas akan melakukan penanganan secepatnya.(antara/jpnn)