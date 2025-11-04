PLN Siapkan SPKLU Berjalan Saat Nataru, Liburan Naik Mobil Listrik Makin Tenang

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyediakan layanan khusus guna mendukung perjalanan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Adapun layanan tersebut ialah stasiun kendaraan listrik umum (SPKLU) bergerak atau mobile charging unit.

"Selain SPKLU tetap, PLN juga menyiagakan SPKLU bergerak (mobile charging unit) untuk mengantisipasi kondisi darurat di tol atau jalur wisata," kata Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Layanan darurat itu dapat diakses melalui call center PLN Mobile, yang akan membantu pengguna kendaraan listrik jika mengalami kendala di perjalanan.

"Kami sudah menyiapkan titik-titik khusus untuk melayani keadaan darurat di tol. Kami mengimbau agar pengguna kendaraan listrik tetap merencanakan perjalanan dengan baik agar tidak kehabisan daya di tengah jalan," jelasnya.

Adi menyampaikan hingga saat ini jumlah kendaraan listrik roda empat di Indonesia telah mencapai sekitar 98.000 unit.

Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 130.000 unit pada tahun 2026 seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan berbasis baterai.

Kenaikan jumlah kendaraan listrik itu diikuti dengan percepatan pembangunan SPKLU.