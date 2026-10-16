PLN Transisi

jpnn.com - Ketika beberapa bulan lalu RUPS mengangkat kembali Dr Darmawan Prasodjo tetap sebagai dirut PLN, ia tampak orang yang sangat kuat: sejak lama baru ada kali itu dirut PLN dapat masa jabatan kedua.

Ternyata periode kedua itu hanya berumur 699 hari. Rabu malam kemarin RUPS PT PLN mencopotnya: diganti tokoh internal PLN, Suroso Isnandar.

Yang banyak diperbincangkan di medsos bukan soal penggantiannya, melainkan caranya. Yakni dilakukan hanya dalam sebuah RUPSLB via Zoom.

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Maka penggantian pejabat via telepon, via utusan, dan via Zoom menjadi sudah biasa. Negara kita kelihatannya kian efisien.

RUPS via Zoom sebenarnya tidak aneh, terutama sejak ada pandemi Covid-19. Setelah Covid berlalu pun RUPS via Zoom masih sering dilakukan. Memang lebih praktis, terutama di perusahaan yang tidak mementingkan hubungan antar-manusia lagi.

Apalagi di PLN. Sahamnya 100 persen masih milik negara. Belum berstatus go public pula. Maka pada dasarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN cukup dihadiri satu orang saja. Yakni yang mewakili pemegang saham satu-satunya: negara.

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Dahulu yang disebut "negara" di situ adalah menteri keuangan yang dalam praktiknya dikuasakan ke menteri BUMN. Kini "negara" itu diwakili oleh Danantara.

Ups... masih ada satu pemegang saham lainnya: Badan Pengelola BUMN --d/h Kementerian BUMN. Meski kepemilikan saham "Badan" itu hanya satu persen sebutannya "saham merah putih": tidak boleh ada keputusan tanpa persetujuan yang satu persen itu. Ia negara juga.