PLN UP2B Sistem Makassar Perkuat Kompetensi Karyawan Melalui Program Pelatihan
jpnn.com, MAKASSAR - PLN UP2B Sistem Makassar pada akhir Juli lalu mengadakan pelatihan Quantitative Risk Management bersama dibimbing.id.
PLN UP2B Sistem Makassar meyakini pengembangan kompetensi karyawan akan menentukan keberhasilan organisasi.
Kegiatan ini diikuti oleh sebelas orang karyawan dengan fokus memperkuat pengetahuan mengenai manajemen risiko.
Selama dua hari, peserta belajar dari teori hingga praktik langsung dengan pendampingan mentor berpengalaman.
Pelatihan tersebut menghasilkan peningkatan signifikan, di mana nilai rata-rata peserta naik dari 49,3 pada pre-test menjadi 88,6 pada post-test.
Selain itu, proyek kelompok yang diberikan berhasil meraih skor 90, menandakan pemahaman yang baik dalam penerapan metode manajemen risiko.
"Kami ingin tidak hanya memahami teori, tetapi juga bisa menerapkannya langsung dalam pekerjaan sehari-hari," ujar Tiara Dwi, salah satu peserta pelatihan.
Kolaborasi juga menjadi poin penting, terutama dalam membangun kepercayaan dengan perusahaan lain.
PLN UP2B Sistem Makassar menekankan bahwa keberhasilan mereka tidak lepas dari kerja sama lintas sektor.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lewat MESATUA BALI, PLN Indonesia Power Hadirkan Inovasi Pengelolaan Limbah Sampah
- Lewat Program Ini, Pertamina Gelar Pelatihan & Sertifikasi Tenaga Kerja Lokal di Papua
- Waka MPR Lestari Moerdijat Dukung Peningkatan Keterampilan Masyarakat Demi Tujuan Ini
- Pertamina Sukses Dorong Perempuan Adat Kasimle Mengelola Sumber Daya Alam
- Lapas Cibinong Latih Warga Binaan Jadi Teknisi AC Profesional
- Peduli Generasi Bangsa, PLN Indonesia Power Resmikan Program TAMASYA di Jabar