Plt Gubernur Riau dan Walkot Pekanbaru Bahas Percepatan PSN Jalan 70 Tenayan Raya & Jembatan Siak V

Pertemuan Plt Gubernur Riau SF Haryanto dengan jajaran Pemkot Pekanbaru, Senin 22 Desember 2025. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru kian mematangkan langkah percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Riau.

Fokus utama diarahkan pada pembangunan Jalan 70 Tenayan Raya dan Jembatan Siak V yang dinilai menjadi infrastruktur kunci penguatan konektivitas dan logistik regional.

Pembahasan strategis tersebut dilakukan dalam pertemuan antara SF Hariyanto, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, dengan Agung Nugroho, Wali Kota Pekanbaru, didampingi Wakil Wali Kota Markarius Anwar, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa Jalan 70 Tenayan Raya dan Jembatan Siak V memiliki posisi strategis sebagai penghubung antarkoridor utama transportasi di Sumatra.

Khususnya mengoneksikan Jalan Tol Pekanbaru–Dumai dengan rencana Jalan Tol Pekanbaru–Indragiri Hulu (Inhu).

Infrastruktur ini diharapkan memperlancar arus barang dan jasa sekaligus memperkuat sistem logistik nasional.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menekankan bahwa percepatan proyek tersebut merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Menurutnya, sebagai PSN, pembangunan Jalan 70 Tenayan Raya membutuhkan sinergi lintas sektor agar dapat berjalan sesuai target dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

