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Plt Gubernur Riau Jadi Saksi Kasus Korupsi Abdul Wahid, Ratusan Massa Padati PN Pekanbaru

Plt Gubernur Riau Jadi Saksi Kasus Korupsi Abdul Wahid, Ratusan Massa Padati PN Pekanbaru
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Ratusan massa memadati kawasan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (3/6), saat sidang lanjutan dugaan korupsi Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid digelar. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN

jpnn.com - PEKANBARU - Ratusan massa dari berbagai kelompok memadati kawasan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (3/6).

Kedatangan massa ini diduga karena kedatangan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

Sejak pagi, massa pendukung Abdul Wahid maupun kelompok yang mendukung SF Hariyanto terlihat berkumpul di sekitar area pengadilan.

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Tampak di lokasi aparat kepolisian juga melakukan pengamanan ketat guna mengantisipasi gangguan keamanan selama persidangan berlangsung.

Akses menuju PN Pekanbaru sempat ditutup sementara untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan menjaga situasi tetap kondusif.

Puluhan personel kepolisian ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk pintu masuk pengadilan dan area sekitar gedung sidang.

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Selain itu, aparat juga memasang barikade untuk memisahkan kelompok massa yang hadir demi mencegah terjadinya gesekan massa.

Beberapa kendaraan taktis kepolisian turut disiagakan sebagai langkah antisipasi apabila situasi berkembang.

Massa pendukung Abdul Wahid maupun kelompok yang mendukung SF Hariyanto terlihat berkumpul di sekitar area pengadilan.

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