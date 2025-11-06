Plt Gubernur Riau Prihatin Abdul Wahid Ditangkap KPK
jpnn.com, PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan keprihatinan mendalam atas penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Haryanto mengajak seluruh masyarakat Riau untuk tetap tenang dan tidak terpecah akibat kasus yang sedang berjalan.
"Saya mewakili Pemerintah Provinsi Riau sangat prihatin. Mari masyarakat Riau doakan Pak Abdul Wahid, semoga dilancarkan dan diberikan keringanan dalam menghadapi permasalahan ini. Juga kepada Pak Kadis PUPR,” ujar SF Haryanto Kamis (6/11).
Dia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK.
“Apa pun keputusan KPK, kami dukung dan hormat. Kami berharap masyarakat Riau tidak terpecah belah karena masalah ini. Semoga Riau tetap aman,” lanjutnya.
Kementerian Dalam Negeri secara resmi menginstruksikan Wakil Gubernur Riau untuk mengambil alih seluruh tugas dan kewenangan Gubernur Abdul Wahid setelah ditangkap dan ditahan KPK.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat berkode 100.2.1.3/8861/SJ, berklasifikasi amat segera, tertanggal 5 November 2025 dan ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomi Tohir, mewakili Mendagri.
Kemendagri menegaskan pengambilalihan kewenangan diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik di Provinsi Riau.
Penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid oleh KPK mengundang keprihatinan, termasuk dari Plt Gubernur Riau SF Haryanto.
