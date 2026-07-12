Plt Sekjen MPR Sebut Kolaborasi Budaya dan UMKM Kunci Penguatan Ekonomi Kerakyatan

jpnn.com, KARANGANYAR - Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pembinaan, Ramah Tamah, dan Kurasi Produk Ekonomi Kreatif dan UMKM Menuju Launching Pasar Jadoel Reborn Sapta Tirta Pabelan di Desa Pabelan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Sabtu (11/7).

Menurut Siti Fauziah, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas pelaku UMKM harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan global.

"UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang harus terus didorong agar mampu naik kelas. Produk-produk UMKM harus memiliki kualitas yang baik, legalitas yang jelas, kemasan yang menarik, branding yang kuat, serta mampu memanfaatkan pemasaran digital agar dapat bersaing di pasar nasional bahkan internasional," kata Siti Fauziah dalam keterangannya, Minggu (12/7).

Dia menilai Pasar Jadoel Reborn Sapta Tirta Pabelan memiliki konsep yang inovatif karena memadukan potensi budaya, pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam satu kawasan.

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Model pengembangan tersebut dinilai mampu menjadi contoh pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

"Saya melihat Pasar Jadoel Reborn memiliki konsep yang sangat baik karena memadukan budaya, pariwisata, dan ekonomi rakyat dalam satu kawasan. Semangat gotong royong seperti ini perlu terus dijaga sehingga mampu menjadi contoh pengembangan wisata berbasis masyarakat yang menggerakkan ekonomi lokal," katanya.