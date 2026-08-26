Plt Sekjen MPR Siti Fauziah Puji Buku Karya HNW, Rekam Perjuangan Kawal Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menilai buku 'Jejak Nurani Mengawal Perjuangan Umat' merekam konsistensi perjuangan dalam mengawal persoalan Palestina sekaligus memperkuat kesadaran konstitusional dan kebangsaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Siti Fauziah dalam acara 'Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat' yang membedah buku karya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid alias HNW tersebut di Ruang Delegasi, Lantai 2, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8).

Menurut Siti Fauziah, buku tersebut tidak hanya mendokumentasikan perjalanan pemikiran dan pengabdian HNW, tetapi juga memperlihatkan konsistensinya dalam mengawal aspirasi umat dan bangsa, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Rekam jejak beliau, baik sebagai Ketua MPR RI terdahulu maupun Wakil Ketua MPR RI selama beberapa periode ini, konsisten memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina. Bangsa Indonesia dan umat Islam tentunya terus mengarahkan dukungan tersebut kepada Palestina,” ujar Siti Fauziah dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Selain perjuangan Palestina, Siti Fauziah menilai HNW memiliki kontribusi dalam memperkuat kehidupan konstitusional dan wawasan kebangsaan.

Selama pengabdiannya di MPR, HNW turut menginisiasi sejumlah agenda penting, antara lain pencanangan Hari Konstitusi yang diperingati setiap 18 Agustus serta penguatan program Sosialisasi Empat Pilar MPR.

“Semoga buku ini dapat memperluas wawasan kebangsaan kita, serta meneguhkan hati nurani dan nilai-nilai kebangsaan sebagai pijakan dalam memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia,” ujar Siti Fauziah.

Perempuan pertama yang memimpin Sekretariat Jenderal MPR itu mengatakan kegiatan 'Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat' tidak sekadar menjadi forum untuk membedah sebuah buku.