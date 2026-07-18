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PLTA Batangtoru Hadirkan Energi Baru Terbarukan lewat Pemanfaatan Aliran Sungai

PLTA Batangtoru Hadirkan Energi Baru Terbarukan lewat Pemanfaatan Aliran Sungai
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Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang memanfaatkan potensi aliran air menjadi salah satu cara untuk menghasilkan energi listrik secara berkelanjutan. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang memanfaatkan potensi aliran air menjadi salah satu cara untuk menghasilkan energi listrik secara berkelanjutan. 

Namun, di balik sebuah pembangkit listrik tenaga air, terdapat berbagai tahapan yang dipersiapkan sebelum memasuki masa operasional. 

Manager Design Construction PT. North Sumatra Hydro Energy (PT NSHE), Arwan Kahfi menjelaskan sebelum memasuki masa operasional, setiap tahapan dipersiapkan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh sistem pembangkit dapat berfungsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

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Kesiapan tersebut tidak hanya mencakup infrastruktur dan peralatan, tetapi juga berbagai aspek pendukung yang menjadi bagian dari keseluruhan proses pembangunan. 

PLTA Batangtoru merupakan PLTA dengan kapasitas terbesar di Pulau Sumatra yang dikembangkan dengan sistem Run-of-River yang dilengkapi daily pondage atau kolam tandon harian. 

“Melalui sistem tersebut, aliran Sungai Batang Toru menjadi sumber energi utama dengan pengaturan harian sehingga menghasilkan kapasitas yang besar,” ujar Arwan, Jumat (17/7).

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Menurut Kahfi, salah satu karakteristik PLTA Batangtoru adalah kemampuannya merespons kebutuhan sistem kelistrikan melalui ramping rate yang tinggi, sehingga pembangkit mampu meningkatkan daya secara cepat ketika dibutuhkan. 

“Melalui pendekatan ini, PT NSHE tidak hanya berupaya menghadirkan pembangkit yang mendukung penyediaan energi baru terbarukan, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan sistem kelistrikan melalui karakter pembangkit yang responsif,” beber dia.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang memanfaatkan potensi aliran air menjadi salah satu cara untuk menghasilkan energi listrik secara berkelanjutan.

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