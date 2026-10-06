PLTA Batangtoru Kembangkan EBT Lengkap dengan Teknologi & Infrastruktur Mutakhir

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan energi listrik yang terus berkembang mendorong pengembangan sumber energi baru terbarukan.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menjadi salah satu sumber energi baru terbarukan yang memanfaatkan potensi air untuk menghasilkan energi listrik.

Di Sumatera Utara, PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE) mengembangkan PLTA Batangtoru dengan kapasitas 4x127,5 MW atau total kapasitas 510 MW.

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Direktur Teknik PT NSHE Erwin Ansori mengatakan PLTA Batangtoru memanfaatkan potensi Sungai Batangtoru dan dikembangkan sebagai bagian dari sistem kelistrikan Sumatra.

“Memanfaatkan potensi air yang dimiliki daerah ini sendiri, kami berharap dapat berkontribusi pada ketahanan energi sekaligus transisi menuju energi yang lebih bersih,” ujar Erwin, Selasa (6/10).

Selain itu, kehadirannya diharapkan dapat menambah kapasitas pembangkitan sekaligus mendukung pengembangan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

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Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, PLTA Batangtoru dirancang memiliki fleksibilitas tinggi untuk masuk ke dalam sistem dengan cepat ketika terjadi gangguan jaringan.

“Keunggulan teknis ini juga memungkinkan PLTA Batangtoru diandalkan dalam kondisi Black Start, yaitu mampu melakukan pemulihan dan pengoperasian mandiri tanpa bergantung pada pasokan listrik luar,” jelas Erwin.