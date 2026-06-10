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PLTGU Jawa Satu Beroperasi Andal dan Terus Mendukung Sistem Kelistrikan Jawa-Bali

PLTGU Jawa Satu Beroperasi Andal dan Terus Mendukung Sistem Kelistrikan Jawa-Bali
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PLTGU Jawa Satu berperan dalam mendukung penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, KARAWANG - PT Jawa Satu Power (JSP) terus menunjukkan kapasitas dan komitmennya dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional melalui pengoperasian PLTGU Jawa Satu yang aman, andal, dan efisien.

Sebagai salah satu pembangkit listrik yang terintegrasi dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) 500 kV, PLTGU Jawa Satu berperan dalam mendukung penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

Saat ini, PLTGU Jawa Satu telah beroperasi kedua unit dan melayani kebutuhan sistem grid Jamali.

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Untuk Unit 1, sudah kembali beroperasi setelah dilakukannya pemeliharaan.

Perlu diketahui alokasi beban ditentukan sepenuhnya oleh P2B PLN.

“Keandalan operasional merupakan prioritas utama kami dalam menjalankan peran sebagai bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Bali," kata Direktur Utama PT Jawa Satu Power Dwi Murray dalam keterangannya, Rabu (10/6).

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Dia menyampaikan saat ini PLTGU Jawa Satu beroperasi dengan baik dan siap mendukung kebutuhan sistem sesuai pengaturan pembebanan yang ditetapkan PLN.

"Penyelesaian pemeliharaan Unit 1 yang lebih cepat dari rencana juga mencerminkan kesiapan dan dedikasi tim kami untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat,” ujar Dwi Murray.

PLTGU Jawa Satu berperan dalam mendukung penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Jawa, Madura, dan Bali

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