PLTP Gunung Ungaran Dinilai Tak Butuh Air Dalam Jumlah Besar

jpnn.com, UNGARAN - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran dinilai tidak membutuhkan air dalam jumlah besar dalam pengoperasiannya, selain untuk kebutuhan domestik dan operasional fasilitas.

Dosen Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (Undip) Yoga Aribowo menuturkan kebutuhan air dalam pengembangan panas bumi merupakan bagian dari kebutuhan teknis yang telah diperhitungkan operator.

“Setelah memproduksi listrik, PLTP tidak akan ada lagi kebutuhan air yang besar, paling hanya untuk domestik kantor atau mess, dan fasilitas lain. Itu kebutuhan airnya tidak akan signifikan,” kata Yoga.

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“Pada tahap pengeboran, kebutuhan air dapat mencapai sekitar 100–200 meter kubik per hari, bergantung pada kedalaman dan kondisi pengeboran,” imbuhnya.

Sumber air, kata Yoga, bisa direncanakan dari sumber yang tidak digunakan masyarakat, termasuk akuifer dalam, atau melalui penampungan terlebih dahulu.

Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air eksisting.

“Bisa dengan mengambil air dari akuifer dalam, ratusan meter, yang tidak digunakan warga, atau terlebih dahulu membuat pond,” sebutnya.

Yoga menjelaskan sekitar 95% fluida yang diproduksikan dari reservoir panas bumi berupa air.