PLTS Atap Pupuk Kaltim Raih ASEAN Energy Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih penghargaan ASEAN Energy Awards (AEA) 2026 kategori On Grid atas inovasi dan implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada fasilitas bangunan pendukung perusahaan.

ASEAN Energy Awards merupakan ajang penghargaan tingkat Asia Tenggara yang memberikan pengakuan terhadap proyek dan inisiatif unggulan di bidang energi.

Tahun ini, penyelenggaraan AEA menjadi bagian dari rangkaian ASEAN Energy Business Forum 2026 (AEBF-26).

Penghargaan tersebut diterima Direktur Manajemen Risiko Pupuk Kaltim, Maslani, di Manila, Filipina, Rabu (7/10/2026).

Maslani mengungkapkan, inovasi PLTS Atap digagas sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam mendorong transisi energi dan dekarbonisasi industri.

Proyek ini merepresentasikan upaya Pupuk Kaltim mengintegrasikan energi baru terbarukan (EBT) ke dalam operasional industri secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

Menurutnya, transisi energi bukan sekadar upaya menekan emisi, tetapi juga strategi untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

“Melalui pemanfaatan PLTS Atap, kami berupaya membuktikan bahwa pengembangan energi bersih dapat berjalan beriringan dengan keandalan operasional industri,” ujar Maslani.