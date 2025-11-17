PLTU Adipala Terapkan Digitalisasi, Pasokan Biomassa Bisa Lebih Terjamin

jpnn.com, CILACAP - PLN Indonesia Power (PLN IP) menerapkan digitalisasi dalam menjaga keandalan pasokan biomassa pada PLTU Adipala, Cilacap.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, mengatakan digitalisasi biomassa merupakan tonggak penting dalam pengelolaan energi primer yang berkelanjutan.

“Kami melihat biomassa sebagai peluang strategis, bukan hanya untuk diversifikasi energi, tetapi juga untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam ekosistem energi nasional," ujar Rizal.

Implementasi sistem digitalisasi diterapkan pada rantai pasok biomassa berbasis marketplace, yang dikembangkan oleh PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), dan kini mulai dioperasikan di PLTU Adipala, Cilacap, yang dikelola oleh Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jawa Tengah 2 Adipala.

Marketplace biomassa ini merupakan platform digital yang menghubungkan penyedia biomassa lokal seperti petani, koperasi, dan pelaku UMKM dengan unit pembangkit listrik berbasis cofiring.

Aplikasi ini memungkinkan proses transaksi, distribusi, dan pelaporan biomassa dilakukan secara transparan, real-time, dan terintegrasi dengan sistem operasional pembangkit.

"Digitalisasi melalui marketplace ini memungkinkan proses yang lebih transparan, efisien, dan berdampak langsung bagi ekonomi lokal,” tutur Rizal.

Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Indonesia Power Hanafi Nur Rifa’i Hanafi Nur Rifa’i mengungkapkan, sebagai operator pembangkit, PLN Indonesia Power memainkan peran sentral dalam memastikan kesiapan infrastruktur, sistem pembakaran, serta pelatihan SDM untuk menyerap biomassa secara optimal.