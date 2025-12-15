menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Asia Oceania » PM Albanaese: Ini Serangan pada Warga Yahudi Australia!

PM Albanaese: Ini Serangan pada Warga Yahudi Australia!

PM Albanaese: Ini Serangan pada Warga Yahudi Australia!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi penembakan. Foto: ANTARA News/Ridwan Triatmodjo

jpnn.com, SYDNEY - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Minggu mengutuk keras penembakan massal yang mematikan di Sydney, dan mengatakan dengan tegas bahwa "tidak ada tempat untuk kekerasan dan kebencian" di negara itu.

“Tidak ada tempat untuk kebencian, kekerasan, dan terorisme ini di negara kita. Izinkan saya memperjelas, kita akan memberantasnya,” kata Albanese dalam konferensi pers.

“Ini adalah serangan yang ditargetkan pada warga Yahudi Australia,” katanya, menyebut insiden itu sebagai “terorisme.”

Baca Juga:

“Australia tidak akan pernah tunduk pada perpecahan, kekerasan, atau kebencian,” tambahnya.

Ia berbicara kepada media setelah mengadakan pertemuan Komite Keamanan Nasional di Canberra.

Kecaman juga datang dari berbagai pejabat tinggi sejumlah negara.

Baca Juga:

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan di media sosial X bahwa ia "terkejut," dan mengutuk "serangan mematikan yang keji hari ini."

Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon menyatakan kesedihannya, mengatakan bahwa ia "terkejut dengan pemandangan yang menyedihkan di Bondi," melalui unggahan di X

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Minggu mengutuk keras penembakan massal yang menewaskan sejumlah warga Yahudi di Pantai Bondi, Sydney

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI