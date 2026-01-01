PMB Toys Bangun Tradisi Bermain yang Bertahan Lintas Generasi

jpnn.com, JAKARTA - PMB Toys tetap bertahan dan tumbuh sebagai salah satu brand mainan anak-anak yang telah hadir di Indonesia sejak 2011.

Berada di bawah PT Pangeran Maju Bahagia, PMB Toys membangun bisnisnya dengan keyakinan bahwa anak-anak tetap membutuhkan pengalaman bermain secara langsung untuk melatih kreativitas, imajinasi, dan interaksi sosial.

Sejak pertama kali diperkenalkan, PMB Toys fokus menghadirkan mainan yang dekat dengan kebutuhan keluarga Indonesia. Berbagai produk yang dipasarkan dirancang agar tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan pengalaman bermain yang lebih bermakna.

PMB Toys menyediakan berbagai pilihan mainan, mulai dari kendaraan mini, hingga mainan mainan edukatif yang dirancang khusus untuk mendukung tumbuh kembang anak.

General Manager PT Pangeran Maju Bahagia Handy Lie mengatakan tantangan terbesar dalam industri mainan saat ini bukan hanya soal persaingan, tetapi juga perubahan cara anak-anak menghabiskan waktu.

“Anak-anak sekarang tumbuh di era gadget dan layar digital. Kami melihat bahwa peran mainan fisik justru semakin penting karena dapat membantu anak belajar berinteraksi, bergerak, dan menggunakan imajinasinya. Sejak 2011, PMB Toys ingin menjadi bagian dari pengalaman itu,” ujar Handy Lie.

Menurut Handy Lie, PMB Toys tidak sekadar menjual mainan, tetapi berupaya menghadirkan momen kebersamaan antara orang tua dan anak. Ia menilai, banyak orang tua saat ini mulai kembali mencari aktivitas sederhana di rumah yang bisa dilakukan bersama anak tanpa bergantung pada perangkat digital.

“Bermain bersama anak adalah investasi yang tidak bisa digantikan. Mainan yang tepat bisa menciptakan komunikasi, melatih kemampuan motorik, sekaligus mempererat hubungan di dalam keluarga. Itu yang selalu kami pikirkan setiap kali mengembangkan produk baru,” katanya.