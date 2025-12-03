menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » PMI Berangkatkan 60 Truk Tangki Air Bersih ke Lokasi Banjir Sumatra-Aceh

PMI Berangkatkan 60 Truk Tangki Air Bersih ke Lokasi Banjir Sumatra-Aceh

PMI Berangkatkan 60 Truk Tangki Air Bersih ke Lokasi Banjir Sumatra-Aceh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Bidang Pembinaan Relawan PMI Pusat, Sasongko Tedjo di acara Sido Muncul. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Palang Merah Indonesia (PMI) telah memberangkatkan bantuan 60 truk tangki air bersih ke lokasi bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra-Aceh untuk didistribusikan kepada korban.

Ketua Pengembangan Relawan Palang Merah Indonesia, Sasongko Tedjo menjelaskan salah satu tantangan di lokasi bencana Sumatra-Aceh, yakni penyaluran air bersih.

Selain air bersih, bantuan kebutuhan logistik dasar lainnya juga telah dikirimkan sebelumnya.

Baca Juga:

Sasongko memastikan pergerakan bantuan logistik sudah berjalan secara bertahap.

"Ini sudah, hari ini berangkat 60 truk tangki air, misalnya. Kemarin juga sudah pakaian, obat-obatan, semua sudah di sana," ujar Sasongko di kawasan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Selain logistik, PMI juga menerjunkan tim teknologi informasi (IT) ke lokasi bencana.

Baca Juga:

Sasongko menyatakan keberadaan tim tersebut sangat krusial mengingat adanya kendala jaringan komunikasi di daerah terdampak.

"Tim IT kami sudah di lokasi. Jadi apa, karena ada kesulitan komunikasi juga di sana. Jadi tim IT kita ini yang melakukan assessment, lalu apa kebutuhannya? Jadi ternyata kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar: pakaian, daster, pembalut wanita, obat-obatan, air bersih, itu yang menjadi ciri khas PMI," ujarnya panjang lebar.

Palang Merah Indonesia (PMI) telah memberangkatkan bantuan 60 truk tangki air bersih ke lokasi bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra-Aceh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI