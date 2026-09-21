PMI Tangsel Salurkan 16 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Warga Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan yang terdampak kekeringan mendapat bantuan air bersih dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangsel.

Sebanyak 16.000 liter air bersih dan 100 galon air minum disalurkan PMI Tangsel pada Sabtu (19/9).

Bantuan tersebut menjadi bagian dari aksi kemanusiaan dalam rangka HUT ke-81 PMI.

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Ketua PMI Kota Tangsel Hj. Airin Rachmi Diany mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian PMI terhadap warga yang tengah menghadapi kesulitan air.

"Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama yang terdampak kekeringan," kata Airin.

Keranggan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena mengalami dampak kekeringan cukup berat.

PMI Tangsel pun memilih turun langsung membantu kebutuhan dasar warga.

Airin mengatakan penanganan kekeringan dilakukan dengan membangun sinergi bersama Pemerintah Kota Tangsel.