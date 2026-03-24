PMI Tangsel Siagakan 6 Posko 24 Jam Demi Kawal Arus Balik Lebaran
jpnn.com, JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyiagakan personel di sejumlah titik demi mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat setelah momen Idulfitri 1447 Hijriah yang jatuh pada 20-21 Maret lalu.
Wakil Ketua PMI Kota Tangsel Tubagus Asep Nurdin menyebut pihaknya menyiagakan enam posko kesehatan di lokasi-lokasi strategis sejak beberapa hari sebelum puncak arus balik.
"Ini bagian dari komitmen kami memastikan keselamatan pemudik," ujar Asep dalam keterangannya seperti dikutip Selasa (24/3).
Menurutnya, setiap posko diperkuat oleh 15 personel yang bertugas secara bergantian atau sif selama 24 jam nonstop.
"Seluruh posko kami siagakan penuh, didukung armada ambulans, kendaraan operasional, serta sepeda motor untuk menjangkau titik kemacetan yang sulit dilalui mobil," kata Asep.
Dia mengatakan hingga Senin (23/3) malam tercatat ada lima insiden yang ditangani oleh tim di lapangan.
Sebanyak 12 orang dilaporkan mengalami ruka ringan dan satu meninggal dunia dari kejadian yang tercatat tim di lapangan.
Menurut Asep, faktor kelelahan fisik menjadi pemicu utama kecelakaan maupun gangguan kesehatan pemudik di wilayah Tangerang Selatan.
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Hari Ini 24 Maret, Kakorlantas Polri Sampaikan Pesan Begini
- Urai Kepadatan Arus Balik Lebaran 2026, Kapolri Lepas One Way Nasional
- One Way Nasional Arus Balik Lebaran 2026 Resmi Berlaku, Menko PMK Hadiri Flag Off
- Waspada Puncak Arus Balik 24 Maret 2026, Pemudik Diminta Atur Waktu Perjalanan
- Puncak Arus Balik Lebaran, Pemerintah Imbau WFA di Tanggal-tanggal Ini
- Arus Balik Nagreg Diprediksi Memuncak Hari Ini, Polisi Siapkan Skema One Way Sepenggal