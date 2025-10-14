PMII UNJ Menuntaskan Mapaba di Pondok Pesantren

jpnn.com - JAKARTA - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Negeri Jakarta melalui Rayon Pemuda dan Rayon Daksinapati menyelesaikan Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba).

Mapaba yang digelar di Pondok Pesantren Pasulukan Al-Masykuriyah, Condet, Jakarta Timur 10–12 Oktober 2025 itu mengangkat tema Dari Mapaba Menuju Panggung Peradaban.

Kegiatan itu menjadi ajang pengkaderan pertama bagi mahasiswa baru UNJ yang ingin menapaki jalan intelektual, spiritual, dan sosial melalui wadah PMII.

Selama tiga hari, peserta mendapatkan pembekalan materi yang komprehensif, mulai dari Ahlussunnah wal Jamaah, Nilai Dasar Pergerakan (NDP), Ke-PMII-an, Ke-KOPRI-an dan Gender, Analisis Sosial, Sejarah Negara dan Bangsa Indonesia, Olahraga dan Lifestyle, Teambuilding, hingga pembaiatan yang dipimpin oleh Ketua Cabang PMII Jakarta Timur.

Ketua Pelaksana Mapaba Marsallyna, yang juga aktivis PMII Rayon Pemuda sekaligus mahasiswi Fakultas Teknik UNJ, menyampaikan bahwa Mapaba dirancang bukan sekadar sebagai agenda formal kaderisasi, tetapi juga wadah pembentukan karakter dan visi kader peradaban.

"Mapaba ini adalah ruang lahirnya kader yang cerdas, moderat, dan progresif. Kami ingin mencetak anggota yang mampu berpikir kritis, menjaga nilai Aswaja, menjadikan organisasi PMII lebih baik lagi, dan siap berkontribusi nyata bagi bangsa dan umat,” ujarnya.

Marsallyna juga menambahkan bahwa pelaksanaan di pondok pesantren membawa nuansa spiritual dan reflektif yang memperkuat identitas PMII sebagai organisasi kader berbasis nilai keislaman dan kebangsaan. “Sinergi kampus dan pesantren menjadi simbol keseimbangan antara intelektualitas dan spiritualitas,” tuturnya.

Acara ini turut mendapat dukungan dari para senior dan alumni baik secara moril maupun materiil. Dukungan tersebut menjadi bukti soliditas dan kesinambungan gerakan lintas generasi di tubuh PMII UNJ.