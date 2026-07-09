PMKKA 2026 Diperluas, Dirjen Nunuk Dorong Guru Kuasai Pembelajaran Mendalam dan AI

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan Pelatihan Pembelajaran Mendalam dan Koding Kecerdasan Artifisial (PMKKA) Tahun 2026 sebagai upaya mempercepat transformasi pendidikan di ruang kelas.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Nunuk Suryani menyampaikan bahwa pembukaan pelatihan PMKKA 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan transformasi pendidikan melalui Pembelajaran Mendalam dan Koding Kecerdasan Artifisial benar-benar hadir dalam praktik pembelajaran.

Menurut Nunuk, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi kunci agar implementasi PMKKA tidak berhenti sebagai konsep, tetapi dapat dirasakan langsung oleh murid di satuan pendidikan.

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“Pembukaan pelatihan ini sekaligus menjadi momentum komitmen untuk memastikan transformasi pendidikan melalui PM dan KKA benar-benar hadir di ruang kelas melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan,” ujar Dirjen Nunuk, saat Peluncuran Pelatihan Mandiri Pembelajaran Mendalam dan Koding & Kecerdasan Artifisial, Kamis (9/7).

Pelatihan PMKKA 2026 dibuka dengan melibatkan sekitar 100 guru dari berbagai jenjang yang hadir secara luring. Selain itu, lebih dari 500 guru mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom dan kanal YouTube Ditjen GTK.

Dia menyebutkan, sejak diluncurkan pada 2025, pelatihan PMKKA telah mencatat capaian signifikan. Program Pembelajaran Mendalam telah menjangkau 88 persen dari target 60 ribu satuan pendidikan, dengan total 186.160 pendidik dan tenaga kependidikan terlatih.

Jumlah tersebut terdiri atas 133.351 guru dan 52.809 kepala satuan pendidikan, pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial mencatat capaian 97 persen dari target 55 ribu satuan pendidikan.

Sebanyak 53.023 guru telah mengikuti pelatihan KKA, sementara 38 persen sekolah telah menerapkan KKA sebagai mata pelajaran pilihan.