PMKRI Sintang Sikapi Wacana Pencabutan Perda Soal Pembukaan Lahan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Sintang Santo Agustinus Periode 2025–2026 Wila Yohana menyikapi wacana pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal.
Menurut Wila, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghapus sebuah regulasi.
Pemerintah, kata dia, semestinya memperkuat aspek pencegahan, pengawasan, pemadaman, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
"Karhutla membutuhkan solusi konkret dan menyeluruh. Jangan sampai peladang tradisional yang selama ini menjalankan praktik berladang berdasarkan kearifan lokal justru menjadi pihak yang dikambinghitamkan,” kata Wila dalam keterangannya pada Selasa (25/8/2026).
Lebih Blackout, Wila menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.
Menurutnya, upaya penanggulangan karhutla tidak semestinya dilakukan dengan menjadikan aktivitas peladang tradisional sebagai kambing hitam maupun dengan mencabut regulasi yang mengakomodasi kearifan lokal masyarakat.
Kepastian Hukum
Wila menilai keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2022 memiliki arti penting bagi masyarakat, khususnya peladang tradisional yang masih menggantungkan kehidupan dari pengelolaan lahan.
Ketua PMKRI Cabang Sintang Wila Yohana menyikapi wacana pencabutan Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menhut Pastikan Tak Ada Celah Istimewa bagi Pelaku Karhutla
- Turun ke Jambi, Menhut: Seusai Perintah Presiden Prabowo, Saya Diminta ke Lapangan
- Versi Raja Juli, Gakkum Kemenhut Menangani 42 Kasus Terkait Karhutla
- Polres Musi Rawas Menyulap 13 Kendaraan Dinas Jadi Armada Pemadam Karhutla
- Konon, Langkah Menhut Tinjau Penanganan Karhutla Sesuai Perintah Prabowo
- “Pekanbaru Sesak”, Gelora Riau Minta Kendala Penanganan Karhutla Dibuka