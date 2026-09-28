PMSol Hadir Bersama PTK Group di 6th Palm Biodiesel Conference 2026

jpnn.com, JAKARTA - PMSol turut hadir bersama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Group dalam gelaran 6th Palm Biodiesel Conference 2026 yang berlangsung di Bali pada 17–18 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, PMSol berpartisipasi melalui booth bersama PTK Group sekaligus berinteraksi dengan berbagai stakeholder di industri biodiesel Indonesia.

Kehadiran PMSol bersama PTK Group menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dan engagement dengan para pelaku industri, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem biodiesel nasional yang semakin terintegrasi.

Dalam rangkaian konferensi, Albertus An KLR02507.jpg to Budi Santosa, Direktur Pemasaran PT Pertamina Trans Kontinental, turut menjadi pembicara dengan membawakan materi bertajuk “Supporting Maritime Logistics for Biodiesel Distribution Across Indonesia: The Role of Integrated Marine Operations in Connecting Supply Across an Archipelagic Nation.”

Dalam paparannya, Albertus menyoroti pentingnya logistik maritim dalam memastikan biodiesel dapat menjangkau berbagai wilayah Indonesia yang memiliki karakter geografis sebagai negara kepulauan.

“Ketika produk sudah tersedia, pertanyaan penting berikutnya adalah bagaimana memastikan produk tersebut dapat sampai ke wilayah yang membutuhkannya, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Di sinilah logistik maritim menjadi sangat penting,” ujar Albertus.

Menurut Albertus, distribusi energi di Indonesia membutuhkan konektivitas yang luas antara kapal, terminal, depot, dan berbagai titik penerima di seluruh wilayah.

PTK sebagai bagian dari ekosistem Integrated Marine Logistics Pertamina Group berperan dalam menghubungkan kapal dengan terminal melalui berbagai aktivitas marine dan port operations.