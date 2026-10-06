PMSol Utamakan Keselamatan dan Kesejahteraan Crew

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen PT Pertamina Marine Solutions (PMSol) melakukan kunjungan kerja ke Port Cilacap Area 70 serta kantor cabang Pertamina Trans Kontinental (PTK) Cilacap pada 2 Oktober 2026.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya PMSol untuk melihat secara langsung kondisi operasional sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi dari crew kapal dan Tenaga Alih Daya (TAD) yang mendukung kegiatan operasional di lapangan.

Kunjungan kerja tersebut terbagi dalam dua agenda utama, yakni kunjungan ke kapal dan pertemuan di kantor cabang PTK Cilacap. Pada agenda di kapal, jajaran PMSol mengunjungi HT Transko Murai dan berdialog langsung dengan sejumlah crew yang bertugas pada berbagai jenis small craft, termasuk kapal RIB, AHTS, dan Harbour Tug.

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Dalam pertemuan tersebut, crew menyampaikan sejumlah perhatian terkait aspek alat pelindung diri (APD), termasuk kebutuhan dukungan bagi crew yang menjalankan pekerjaan dalam durasi panjang dan berada cukup jauh dari daratan. Selain aspek keselamatan kerja, crew juga menyampaikan aspirasi terkait insentif yang mempertimbangkan karakteristik dan tantangan pekerjaan di lapangan.

Sementara itu, pada agenda di kantor cabang PTK Cilacap, diskusi bersama Tenaga Alih Daya (TAD) turut membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, antara lain kontrak kerja, kepesertaan BPJS, premi asuransi, hingga kebutuhan revitalisasi sejumlah sarana dan prasarana kapal.

PMSol menilai pemenuhan berbagai aspek tersebut perlu dilihat dalam konteks ketentuan serta ruang lingkup kerja sama dengan user atau pemberi kerja. Karena itu, PMSol terus berperan aktif dalam mengomunikasikan berbagai masukan dari crew dan TAD kepada pihak user agar kebutuhan operasional di lapangan dapat menjadi perhatian bersama.

"Keselamatan dan kesejahteraan crew maupun TAD merupakan bagian penting dalam memastikan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kami akan terus menyampaikan dan mengomunikasikan berbagai kebutuhan yang disampaikan di lapangan kepada user, sehingga aspek perlindungan, kesejahteraan, dan kebutuhan pekerja dapat terus diperhatikan bersama," ujar Dirut PMSol Joko Pramono.

Perhatian terhadap APD juga sejalan dengan concern HSSE Holding untuk memastikan tersedianya standar APD yang layak bagi crew yang bekerja di area dengan tingkat risiko tinggi.