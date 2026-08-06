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PN Jaksel Tetapkan Jadwal Sidang Praperadilan Febrie, Ini Tanggalnya

PN Jaksel Tetapkan Jadwal Sidang Praperadilan Febrie, Ini Tanggalnya
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Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) turun dari mobil tahanan setibanya di Rutan Cabang KPK, Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/7/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/sgd

jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) bakal menggelar sidang praperadilan eks Jampidsus Febrie Adriansyah pada Selasa (18/8 dan Rabu (19/8) besok.

Hal demikian seperti disampaikan Juru Bicara (Jubir) PN Jaksel Halida Rahardhini melalui layanan pesan, Kamis (6/8).

"Pemohon Febrie Adriansyah, hari sidang pertama, pada Selasa. Sidang pertama (permohonan kedua) pada Rabu,” kata dia, Kamis.

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Menurut Halida kedua sidang permohonan praperadilan yang diajukan oleh Febrie Adriansyah akan dipimpin oleh hakim tunggal Richard Edwin Basoeki.

"Dipimpin hakim tunggal Richard Edwin Basoeki," ujar Halida.

Sebelumnya, tim pengacara eks Jampidsus Febrie Adriansyah melayangkan praperadilan melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu (5/8).

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Permohonan praperadilan tersebut teregister dalam dua nomor perkara, yakni 134/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL dan 135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL.

Gugatan pertama berfokus menguji keabsahan penetapan tersangka dugaan TPPU dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Kejagung.

PN Jaksel bakal menggelar sidang praperadilan eks Jampidsus Febrie Adriansyah pada pekan depan dengan dipimpin hakim tunggal Richard Edwin Basoeki.

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