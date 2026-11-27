jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto menegaskan bahwa penyaluran kredit PT Bank Mandiri Taspen kepada nasabah dalam perkara yang diperiksa telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan perbankan.

Hal tersebut terungkap dalam putusan perkara perdata yang dibacakan majelis hakim pada Rabu (25/1), yang tidak mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian kredit maupun penghentian kewajiban pembayaran angsuran nasabah kepada Bank Mandiri Taspen.

Berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya kredit fiktif maupun pelanggaran prosedur dalam penyaluran fasilitas kredit oleh pihak bank. Dana pinjaman telah dicairkan secara sah ke rekening nasabah sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati.

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Dalam perkara perdata yang diajukan oleh Mulyono tersebut, majelis hakim menyatakan Nurma Handika Sari alias Dika, mantan karyawan Bank Mandiri Taspen, terbukti melakukan wanprestasi dan diwajibkan mengembalikan dana sebesar Rp275 juta kepada penggugat.

Persoalan hukum dalam perkara tersebut muncul setelah dana kredit diterima oleh nasabah dan kemudian diserahkan kepada mantan karyawan tersebut. Putusan majelis hakim memperjelas batas pertanggungjawaban hukum antara pihak yang melakukan wanprestasi dan Bank Mandiri Taspen sebagai institusi penyalur kredit.

Dengan tidak dikabulkannya permohonan pembatalan perjanjian kredit, hubungan hukum antara nasabah dan Bank Mandiri Taspen tetap berlaku. Kewajiban pengembalian dana oleh pihak yang melakukan wanprestasi merupakan tanggung jawab hukum yang terpisah dari kewajiban nasabah untuk memenuhi pembayaran angsuran sesuai perjanjian kredit.

Putusan perdata tersebut melengkapi proses penyelesaian hukum atas perkara pidana yang sebelumnya diputus oleh PN Purwokerto pada Kamis (1/10).

Dalam perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun 10 bulan kepada mantan karyawan tersebut atas tindak pidana penipuan dan penggelapan.