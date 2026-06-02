PNBP Kuartal I Tahun 2026 Naik, Dampak Tata Kelola Minerba?

jpnn.com, JAKARTA - Kontribusi sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) terhadap perekonomian Indonesia, terus menunjukkan pertumbuhan sepanjang awal 2026.

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba tercatat naik 6,21 persen secara tahunan (year on year/yoy) hingga April 2026.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM mencatat realisasi PNBP sektor minerba mencapai Rp 48,95 triliun periode Januari-April 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 46,09 triliun.

Pengamat Ekonomi INDEF Ahmad Heri Firdaus menilai ada sejumlah faktor yang mendorong kenaikan penerimaan sektor minerba pada awal tahun ini.

Salah satunya adalah pembenahan pengawasan tata kelola pertambangan.

"Faktor ada beberapa, tingginya harga komoditas global dan ada pembenahan terkait pengawasan tata kelola pertambangan," ucap Heri dalam keterangannya, pada Selasa (2/6).

Dari segi pengawasan tata kelola, pemerintah diketahui membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 untuk memberantas dan menertibkan praktik tambang serta kebun ilegal di dalam kawasan hutan negara.