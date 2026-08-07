PNM Ajak Nasabah Mekaar Mengikuti Reward Studi Banding Gratis

jpnn.com, SOLO - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM membantu nasabah yang tergabung dalam program Mekaar membuka cara pandang baru dalam melihat potensi usaha yang mereka miliki melalui pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Berangkat dari keyakinan bahwa peningkatan kapasitas usaha merupakan fondasi lahirnya kesejahteraan, PNM mengajak para Ketua Kelompok nasabah PNM Mekaar mengikuti Reward Studi Banding.

Di sana, para peserta mempelajari bagaimana komoditas sederhana menjadi berbagai produk bernilai tambah.

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Seperti studi banding di Solo yang mengajarkan cara mengolah singkong menjadi slondok hingga gemblong.

Pengalaman belajar secara langsung tersebut membuka ruang bagi lahirnya ide-ide baru yang dapat diterapkan di usaha masing-masing.

Program ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada penyaluran pembiayaan.

PNM menciptakan perubahan dengan memperluas wawasan para pengusaha perempuan ultra mikro agar mampu melihat peluang dari lingkungan sekitarnya, meningkatkan kualitas produk, hingga memperkuat daya saing usaha.

Pendekatan tersebut sekaligus mendorong tumbuhnya kepercayaan diri untuk terus berkembang dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi keluarga mereka.