PNM Bangun Kemandirian Disabilitas Bersama Menko PM Lewat Rumah Inklusif Kebumen
jpnn.com, KEBUMEN - Para orang tua dari anak disabilitas yang tergabung dalam Rumah Inklusif Kebumen mendapat dukungan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mengembangkan skill membatik, yang bisa menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.
PNM tak hanya hadir dengan bantuan seperangkat alat membatik, tetapi juga melalui program pendampingan dan pemberdayaan yang menanamkan kepercayaan diri dan keterampilan kewirausahaan.
Inisiatif ini sejalan dengan program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi inklusif.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengajak seluruh masyarakat untuk memnerima difabel dengan sangat terbuka.
Dia juga berkomitmen untuk memperbanyak rumah pemberdayaan disabilitas agar pemahaman mengenai kesetaraan dapat tersebar semakin luas.
"Rumah inklusif dapat menjadi contoh merangkak dari bawah, tumbuh keyakinan, kemandirian, ketekunan pengorbanan untuk mewujudkan harapan keluarga difabel," jelas Muhaimin.
Rumah Inklusif Kebumen menjadi ruang belajar sekaligus tempat berdaya bagi para keluarga dengan anak disabilitas.
Kegiatan membatik bukan sekadar keterampilan, tetapi juga terapi emosional dan sarana untuk menunjukkan bahwa keberdayaan bisa tumbuh dari kepedulian.
PNM tak hanya hadir dengan bantuan seperangkat alat membatik, tetapi juga melalui program pendampingan dan pemberdayaan yang menanamkan kepercayaan diri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- NHM Peduli Bantu Dua Penyandang Disabilitas di Maluku Utara Kembali Bergerak & Berdaya
- Hadiri Konferensi AFID ke-27 di Taipei, FNKDI Perjuangkan Pendidikan Khusus Disabilitas Intelektual
- PNM Berhasil Membuktikan Perubahan Besar Bisa Dimulai Dari Rumah Para Ibu-ibu
- PNM Beri Pelatihan Bagi Puluhan Penyandang Disabilitas di Jambi
- Kaki Prostetik Beri Harapan Baru bagi Warga Disabilitas Kepulauan Seribu
- Puluhan Ribu Lulusan SMA/SMK Jadi Penggerak Ekonomi Wong Cilik Lewat PNM