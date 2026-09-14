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PNM Bekali Anak-anak Nasabah Mekaar Jadi Future Changemaker

PNM Bekali Anak-anak Nasabah Mekaar Jadi Future Changemaker
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Puluhan pelajar dan mahasiswa anak nasabah PNM Mekaar dari berbagai daerah berkumpul di Magelang dalam Jambore Beasiswa PNM x Madani Entrepreneurship Academy (MEA) 2026. Foto dok PNM

jpnn.com, MAGELANG - Puluhan pelajar dan mahasiswa anak nasabah PNM Mekaar dari berbagai daerah berkumpul di Magelang dalam Jambore Beasiswa PNM x Madani Entrepreneurship Academy (MEA) 2026.

Mereka tidak hanya datang untuk mengikuti kegiatan tetapi juga belajar berkompetisi, berjejaring, dan menguji seberapa jauh gagasan mereka dapat memberi dampak.

Mengusung tema “Future Changemakers, From Dream to Impact”, Jambore MEA 2026 menjadi ruang bagi penerima Beasiswa PNM untuk keluar dari lingkungan masing-masing dan bertemu dengan anak-anak lain yang memiliki cerita, pengalaman dan perspektif yang berbeda.

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Di sana, mereka didorong untuk mengembangkan potensi, mengubah persoalan di sekitar menjadi gagasan, serta membawa gagasan tersebut menjadi solusi yang memiliki manfaat lebih luas.

Kesempatan seperti ini menjadi penting karena perjalanan pendidikan anak-anak nasabah PNM Mekaar tidak selalu berhenti pada persoalan biaya.

Mereka juga membutuhkan pengalaman, kepercayaan diri, jejaring, dan ruang untuk mengenal dunia yang lebih luas. PNM berupaya menghadirkan pengalaman tersebut agar pendidikan yang mereka terima tidak hanya menjadi bekal untuk menyelesaikan sekolah, tetapi juga untuk menghadapi persaingan dan tantangan di masa depan.

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Program ini merupakan bagian dari PNM Peduli, payung program pemberdayaan dan tanggungjawab sosial PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang salah satunya diwujudkan melalui pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak nasabah PNM Mekaar di berbagai wilayahIndonesia.

Tahun ini, dukungan tersebut diperluas dengan menghadirkan pengalaman pengembangan diri dan kompetisi melalui Jambore MEA 2026.

Ide-ide terbaik bahkan berkesempatan memperoleh inkubasi lanjutan dari PNM agar dapat berkembang dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

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