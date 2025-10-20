PNM Bekali Para Pelajar SMK untuk Piawai Di Dalam dan Di Luar Lapangan

jpnn.com, TANGERANG - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung semangat dan potensi generasi muda Indonesia yang selaras dengan 90% lebih karyawan PNM yang berasal dari Gen Z untuk tumbuh bersama PNM.

Salah satunya melalui kegiatan Coaching Clinic Futsal dan pemaparan mengenai peluang karier di PNM dan Micro Madani Institute (MMI), PNM hadir di SMK PGRI 109 Tangerang Zhebot-Q, salah satu sekolah berprestasi di bidang olahraga.

Kegiatan yang melibatkan 100 siswa dan siswi ini menghadirkan langsung tim kepelatihan Tim Nasional Futsal Indonesia di bawah arahan Hector Souto selaku Kepala Pelatih.

Program ini menjadi wujud nyata sinergi antara dunia olahraga dan dunia kerja dalam mencetak generasi muda yang unggul, berdaya, dan siap berkontribusi untuk bangsa.

Dalam kegiatan tersebut, PNM menghadirkan sesi coaching clinic futsal interaktif, di mana para siswaberlatih teknik dasar, strategi permainan, serta nilai sportivitas dan disiplin yang menjadi kunci keberhasilan di lapangan maupun dunia profesional.

Kegiatan ini juga diselingi dengan sesi pengenalan karier dan program pemberdayaan PNM, termasuk peluang kerja di MMI sebagai jalur penyerapan tenaga kerja bagi lulusan SMK.

Melalui inisiatif ini, PNM ingin menanamkan semangat bahwa keberdayaan dapat dimulai sejak muda, baik melalui olahraga maupun kiprah nyata di dunia kerja.

Pelatih Tim Nasional Futsal Indonesia, Hector Souto, menyampaikan apresiasi mendalam kepada PNM atas dukungan luar biasa yang diberikan kepada generasi muda.