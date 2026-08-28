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PNM Bersama Media Berkolaborasi Membantu Korban Bencana di NTT dan NTB

PNM Bersama Media Berkolaborasi Membantu Korban Bencana di NTT dan NTB
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PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggandeng para Pemimpin Redaksi media dalam kegiatan silaturahmi yang dikemas melalui turnamen olahraga padel, yang hasilnya didonasikan untuk warga terdampak bencana di NTT dan NTB. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggandeng para Pemimpin Redaksi media dalam kegiatan silaturahmi yang dikemas melalui turnamen olahraga padel.

Bukan sekadar ajang mempererat hubungan, kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk menggalang kepedulian bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran di Desa Sade, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi beberapa waktu lalu.

Setiap skor yang tercipta dalam pertandingan dikonversikan menjadi nilai bantuan.

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Dari semangat kompetisi yang berlangsung di lapangan, terkumpul donasi senilai Rp 26.826.000 untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Cara ini membuat olahraga memiliki makna yang lebih luas. Setiap poin bukan hanya menjadi angka di papan skor, melainkan berubah menjadi bentuk kepedulian yang dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak bencana.

PNM membangun kolaborasi dengan media untuk bersama-sama menggaungkan pesan solidaritas.

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Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan, semangat kebersamaan menjadi kekuatan penting dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk ketika masyarakat sedang menghadapi bencana.

Media berperan penting dalam menyuarakan berbagai persoalan masyarakat sekaligus menghubungkan kepedulian banyak pihak agar dapat menjadi gerakan yang memberikan manfaat lebih besar.

PNM membangun kolaborasi dengan media untuk bersama-sama menggaungkan pesan solidaritas.

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