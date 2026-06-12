PNM dan KPPPA Ajak Perempuan Bajawa Bangun Keluarga yang Sehat dan Mandiri

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Kesehatan mental anak menjadi isu yang makin mendapat perhatian di Indonesia.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 116 kasus pengakhiran hidup pada anak usia 10 hingga 18 tahun selama periode 2023 hingga 2025, dengan mayoritas kasus terjadi pada kelompok usia 13 hingga 17 tahun.

Angka tersebut menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan suportif bagi anak, terutama saat mereka memasuki masa transisi pendidikan dari SD ke SMP maupun dari SMP ke SMA.

Sebagai upaya memperkuat peran keluarga dalam mendampingi anak, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menggelar kegiatan pemberdayaan masyarakat di Bajawa, Nusa Tenggara Timur.

Program tersebut menghadirkan berbagai kegiatan edukatif yang ditujukan bagi keluarga, khususnya para ibu, untuk meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan mental anak dan pola pengasuhan yang tepat.

Selain edukasi parenting, kegiatan itu juga dilengkapi dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan aktivitas belajar informal bagi anak-anak yang melibatkan masyarakat sekitar.

Tidak hanya berfokus pada isu sosial, PNM juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Di Bajawa, PNM mendorong pengembangan klaster usaha buah pala melalui program pendampingan, pembiayaan, dan pelatihan usaha bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro.