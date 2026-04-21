JPNN.com » Ekonomi » UMKM » PNM Dorong UMKM Pesisir, Usaha Rengginang Laut Jadi Sumber Ekonomi Baru

UMKM olahan laut berkembang, dorong ekonomi pesisir dan pemberdayaan perempuan. Foto: PNM

jpnn.com, REMBANG - Upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah pesisir terus didorong sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

Salah satu pelaku UMKM yang berkembang berasal dari Rembang, Jawa Tengah, melalui usaha olahan rengginang berbahan hasil laut yang dirintis oleh Ibu Eko Purwanti.

Nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Pati tersebut mengembangkan usaha rumahan yang kini tidak hanya menopang ekonomi keluarga, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar.

Selain memproduksi rengginang, dia juga menjalankan usaha katering yang berbasis potensi lokal wilayah pesisir.

Dalam pengembangannya, usaha tersebut turut memberdayakan ibu-ibu di sekitar untuk terlibat dalam proses produksi.

Model usaha berbasis kelompok ini dinilai mampu menciptakan peluang pendapatan baru bagi masyarakat setempat.

“Saya berharap usaha ini bisa terus berjalan, bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga agar ibu-ibu di sekitar bisa memiliki penghasilan,” ujar Eko.

Pendekatan kolaboratif tersebut juga diperkuat melalui program pemberdayaan yang dijalankan oleh PNM.

