PNM Dukung Usaha Ibunda Dhika 'Aura Farming' untuk Perkuat Ekonomi Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat komitmen dalam mendampingi perempuan prasejahtera melalui program pemberdayaan usaha ultra mikro.

Salah satu penerima manfaatnya adalah Rani Ridawati, nasabah PNM Mekaar asal Riau, yang juga ibu dari Rayyan Arkan Dikha, penari pacu jalur yang sempat viral.

Sejak 2017, Rani menjalankan usaha minuman segar di sekitar arena perlombaan pacu jalur. Melihat ketekunan dan konsistensinya, PNM memberikan tambahan dukungan berupa gerobak dan perlengkapan usaha untuk membantu pengembangan bisnis yang dirintisnya.

Baca Juga: Program Pemberdayaan PNM Raih Dua Penghargaan Financial Literacy Award 2025

"Dengan adanya bantuan ini kami sangat terbantu sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Rani, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8).

Menurutnya, dukungan PNM tidak hanya sekadar modal, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan perusahaan tidak hanya berbentuk pembiayaan, tetapi juga pendampingan usaha.

Baca Juga: PNM Melatih Perempuan di Kawasan Pesisir Untuk Mengolah Hasil Laut Bernilai Tinggi

“PNM percaya setiap perjuangan layak ditemani. Seperti Ibu Rani, semangatnya membangun usaha sekaligus mendukung anaknya berprestasi adalah contoh nyata bagaimana pemberdayaan memberi dampak bagi keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

PNM hadir dengan semangat #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, yang berfokus pada upaya meningkatkan kapasitas usaha perempuan prasejahtera. Pendampingan ini mencakup pelatihan, penguatan jaringan usaha, hingga pembinaan agar nasabah lebih mandiri.