PNM Gali Potensi Wirausaha Anak Nasabah Mekaar Lewat MEA 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menetapkan tiga juara dalam Demo Day Madani Entrepreneurship Academy (MEA) 2026 yang digelar di Malang, akhir pekan lalu.

Ketiga pemenang terpilih dari 10 finalis yang merupakan anak nasabah penerima Beasiswa PNM. Juara pertama diraih Kayla Aprilia dari Bangka Belitung melalui usaha Skay Soufflecake.

Posisi juara kedua ditempati Kesya Deswita Sari dari Magelang dengan produk Cascara Tea, sedangkan juara ketiga diraih Talitha Maritza Rafa Hendrian dari Cirebon melalui usaha Moringo Bomboloni.

Demo Day menjadi puncak rangkaian MEA 2026 yang diawali dengan Jambore Beasiswa PNM x MEA di Magelang pada September lalu.

Dari 50 peserta yang mengikuti pendampingan daring selama empat pekan, terpilih 10 finalis yang berasal dari Semarang, Surabaya, Ambon, Bangka Belitung, Bekasi, Magelang, Cirebon, Probolinggo, Medan, dan Yogyakarta.

Pada tahap lanjutan, para finalis mendapatkan pelatihan untuk menyusun Business Model Canvas, membuat prototipe, membangun identitas merek, hingga menghitung harga jual produk.

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Dalam Demo Day yang didukung Institut Asia Malang, mereka mempresentasikan ide dan perkembangan usaha masing-masing.

Ide bisnis yang diusung para peserta beragam, mulai dari produk olahan pangan hingga barang kreatif.