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PNM Gandeng PPI Buka Peluang Ekspansi Pasar Produk Nasabah Mekaar

PNM Gandeng PPI Buka Peluang Ekspansi Pasar Produk Nasabah Mekaar
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PNM bersama PPI menjajaki peluang pengembangan akses pasar dan pemasaran produk nasabah binaan PNM. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, membuka akses pasar menjadi bagian penting dalam mendorong usaha nasabah untuk berkembang.

Pengalaman PNM dalam mendampingi usaha ultra mikro menunjukkan bahwa pembiayaan dan kemampuan menghasilkan produk perlu berjalan beriringan dengan kesempatan untuk menjangkau lebih banyak pembeli.

“Dalam mendampingi usaha ultra mikro, kami di PNM belajar bahwa memiliki modal dan menghasilkan produk saja belum cukup. Ada tantangan lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana produk tersebut dapat menjangkau lebih banyak pembeli,” ujar Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Lalu Dodot Patria Ary.

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Tantangan tersebut juga dekat dengan keseharian nasabah PNM Mekaar.

Banyak perempuan menghasilkan produk mulai dari makanan olahan hingga kerajinan khas daerah, namun belum seluruhnya memiliki akses terhadap jaringan distribusi, pembeli dalam jumlah besar, maupun informasi mengenai kebutuhan pasar yang lebih luas.

Semangat untuk memperluas akses tersebut kemudian diwujudkan PNM melalui kolaborasi dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI).

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Kedua perusahaan menandatangani Nota Kesepahaman di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Jumat (16/10).

Melalui kerja sama ini, PNM dan PPI menjajaki peluang pengembangan akses pasar dan pemasaran produk nasabah binaan PNM.

PNM memiliki kedekatan dengan nasabah serta memahami kebutuhan pengembangan usaha mereka.

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