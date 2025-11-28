PNM Gelar Kompetisi Foto Jurnalis, Berhadiah Puluhan Juta, Yuk Ikutan!

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menggelar kompetisi foto jurnalistik bertajuk PNM Journalist’s Photo Journey 2025 Vol. 3.

Kompetisi ini ditujukan bagi para jurnalis di seluruh Indonesia untuk mengangkat kisah perempuan yang berperan sebagai penerang kehidupan melalui karya visual yang merekam realitas sosial, kemanusiaan, dan perjuangan sehari-hari.

Mengusung tema besar “Perempuan Lentera Kehidupan”, lomba ini mendorong peserta untuk menangkap narasi tentang perempuan yang hadir sebagai penggerak ekonomi, sosial, maupun lingkungan di tengah masyarakat.

PNM ingin menghadirkan ruang bagi jurnalis untuk mengekspresikan sudut pandangnya dalam melihat sosok-sosok perempuan yang memberi dampak nyata, sering kali dalam peran yang tidak selalu terlihat.

Kompetisi ini menjadi bagian dari upaya PNM dalam memperluas narasi pemberdayaan perempuan melalui medium fotografi jurnalistik yang kuat secara visual sekaligus bermakna secara cerita.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan ajang ini diharapkan dapat memperkaya dokumentasi visual tentang peran perempuan Indonesia dalam menopang kehidupan keluarga dan komunitas.

“Melalui kompetisi ini, PNM ingin mendorong lahirnya karya-karya jurnalistik yang menampilkan kisah perempuan secara autentik, bukan hanya sebagai objek visual, tetapi sebagai subjek yang menghadirkan perubahan dan harapan di lingkungannya,” ujar Dodot.

Kompetisi ini terbuka untuk seluruh jurnalis tanpa pungutan biaya. Setiap karya yang masuk akan dinilai berdasarkan kreativitas, kekuatan pesan, serta kesesuaian tema.